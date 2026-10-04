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Аргументы и Факты

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Эндокринолог Кузнецов объяснил, почему при диабете тянет есть ночью

Эндокринолог Кузнецов объяснил, почему при диабете тянет есть ночью

Ночное чувство голода при сахарном диабете второго типа может быть связано с колебаниями уровня глюкозы.

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