Сирены 7 октября в Омске не включат. Проверку работы систем оповещения перенесли на 9 октября. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, тестирование работы сирен продлится 8 минут — с 10:35 до 10:43.
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