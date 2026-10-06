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Новости Омска

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Сирены 7 октября в Омске не включат

Сирены 7 октября в Омске не включат. Проверку работы систем оповещения перенесли на 9 октября. Как сообщили в министерстве региональной безопасности, тестирование работы сирен продлится 8 минут — с 10:35 до 10:43.

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