Пятничные тренды рынков АТР определила инфляция США

Азиатские индексы начали пятничную сессию с активных распродаж. После выхода в четверг индекса цен производителей США, выше прогнозов, отдалилась перспектива начала снижения ставок Центробанками развитых стран.
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