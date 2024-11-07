На рынке недвижимости могут остаться только профессиональные организации и ИП

Риелторов-частников планируют запретить Частные риелторы, которые работают на себя и не обладают нужными профессиональными компетенциями, могут оказаться под запретом, а саму риелторскую деятельность государство возьмет под строгий контроль.
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