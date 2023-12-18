Экономисты разделили страны на сочувствующих, колеблющихся и осторожных

Исследователи выделили три категории «дружественных» стран: сочувствующие, колеблющиеся и осторожные, пишут «Ведомости» со ссылкой на работу, которую подготовили сотрудники Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), Института народнохозяйственного прогнозирования (ИПН) РАН И ВШЭ.
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