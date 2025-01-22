Украинские власти устроили массовые репрессии в отношении высокопоставленных командиров ВСУ. Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
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