Уральские металлурги расширяют сотрудничество с Центральной Азией

ММК расширяет сотрудничество с Центрально-Азиатским регионом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 25-27 апреля компания принимает участие в Международной промышленной выставке «Иннопром.