Покупаем машину за 900 тысяч вместо 2 млн рублей

Если у вас на покупку автомобиля отведено 900 тысяч рублей, но новые Гранта или Нива Легенда вас не устраивают по вместимости, то добро пожаловать на вторичный рынок – сейчас мы вам подскажем, к какому автомобилю стоит присмотреться.