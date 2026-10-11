Профессор Барматова: ЕГЭ работает как машина выгорания для школьников

ЕГЭ — одна из главных причин выгорания у подростков и школьников. Как объяснила «Газете.Ru» доктор социологических наук, профессор кафедры гуманитарных и социальных наук РТУ МИРЭА Светлана Барматова, ЕГЭ работает как машина для выгорания.