В Финляндии заявили об отклонении курса Европы по Украине

РЕН ТВ Дискуссия об отправке европейских военнослужащих на Украину отклонилась от курса. Смысла в присутствии миротворцев на территории страны до заключения перемирия нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.
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