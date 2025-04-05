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В Финляндии заявили об отклонении курса Европы по Украине

В Финляндии заявили об отклонении курса Европы по Украине

РЕН ТВ Дискуссия об отправке европейских военнослужащих на Украину отклонилась от курса. Смысла в присутствии миротворцев на территории страны до заключения перемирия нет, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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