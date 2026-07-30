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Новые аппараты для УЗИ установили в больнице в Наро-Фоминске

Новые аппараты для УЗИ установили в больнице в Наро-Фоминске

В подразделениях Наро-Фоминской больницы продолжается обновление медицинского оборудования. Новые ультразвуковые аппараты экспертного класса поступили в хирургический корпус в Селятино и Апрелевский стационар.

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