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Захарова поставила на место Карин Жан-Пьер, мечтающей исключить Россию из Совбеза ООН

Захарова поставила на место Карин Жан-Пьер, мечтающей исключить Россию из Совбеза ООН

Официальная представительница МИД России отметила, что США, был бы у них шанс, давно бы захватили вселеннуюПресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что Вашингтон хочет добиться исключения России из состава Совета безопасности ООН.

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