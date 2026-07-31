Разнорабочий из Ингушетии задержан оперативниками по подозрению в публичном оправдании терроризма

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму и Центра кинологической службы МВД по Республике Ингушетия во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов СОБР, выполняющих задачи в составе Объединённой группировки войск (сил) и ОМОН «Беркут-Юг» республиканской Росгвардии, задержали разнорабочего из сельского поселения Нестеровское, подозреваемого в публичном оправдании терроризма.