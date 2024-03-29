Родители террориста из «Крокуса» рассказали о последнем разговоре с сыном

Портал Asia Plus сообщил, что родители Далержана Мирзоева, (внесен в России в перечень террористов и экстремистов), который причастен к теракту в «Крокус сити холле», рассказали о последнем разговоре со своим сыном .
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