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Воронежская область продолжает бить антирекорд по числу заболевших COVID-19

Воронежская область продолжает бить антирекорд по числу заболевших COVID-19

Диагноз COVID-19 в Воронежской области поставили за сутки 633 человеку, что является абсолютным антирекордом для региона, смертность при этом снизилась, 11 октября сообщает пресс-служба областного правительства.

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