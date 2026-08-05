India Weighs Gas Levy to Bankroll $42 Billion Fuel Reserve Plan

Just a day after details emerged of India’s plans to expand strategic crude oil storage, new reports claim New Delhi is considering a new funding mechanism that would shift part of the cost of a far larger, $42-billion strategic fuel reserve program onto gas consumers.
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