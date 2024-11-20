Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания Приказ №991В самом начале стоит оговориться, что обновленная стратегия ядерного сдерживания не является «документом строгой отчетности».
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Время крайних мер: Российская стратегия ядерного сдерживания Приказ №991В самом начале стоит оговориться, что обновленная стратегия ядерного сдерживания не является «документом строгой отчетности».
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