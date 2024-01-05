Путин поручил создать платформу для переводов произведений русской классики

Президент России Владимир Путин поручил Министерству цифрового развития, Минкультуры и МИД разработать предложения по созданию открытой цифровой платформы для размещения переводов на иностранные языки произведений русской классической литературы XIX-XX веков.
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