«Очень холодный душ» для вакцинированных. В Бельгии обсуждают карантин

Новые карантинные меры станут «очень холодным душем» для тех, кто думает, что вакцинация приведет к большей свободе, заявил председатель мэр Антверпена Барт Де Вевер перед заседанием Консультативного комитета, 18 ноября сообщает The Brussels Times.
Новые карантинные меры станут «очень холодным душем» для тех, кто думает, что вакцинация приведет к большей свободе, заявил председатель мэр Антверпена Барт Де Вевер перед заседанием Консультативного комитета, 18 ноября сообщает The Brussels Times.
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