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«Очень холодный душ» для вакцинированных. В Бельгии обсуждают карантин

«Очень холодный душ» для вакцинированных. В Бельгии обсуждают карантин

Новые карантинные меры станут «очень холодным душем» для тех, кто думает, что вакцинация приведет к большей свободе, заявил председатель мэр Антверпена Барт Де Вевер перед заседанием Консультативного комитета, 18 ноября сообщает The Brussels Times.

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