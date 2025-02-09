Кулеба: Киев потерял шанс иметь ядерное оружие в 1994 году, для нее это табу

Бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже утратила возможность стать ядерной державой в 1994 году при подписании Будапештского меморандума, и в настоящее время решение о создании ядерного оружия приведет к потере партнеров и поставок оружия.