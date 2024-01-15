Собственнику земли на острове Кижи отказали в строительстве дома

Собственник земельного участка на острове Кижи должен снести фундамент. Таково решение суда. В прокуратуру Медвежьегорского района обратились сотрудники регионального Управления по охране объектов культурного наследия.
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