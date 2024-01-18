В России подешевели Chery, Exeed, Jetour Dashing и Dongfeng, а также «Москвич 6»

В 2024 году многие автокомпании в России решили не повышает цены среза после праздников. В первой половине месяца подорожали автомобили всего двух брендов, в то время как цены на машины пяти брендов снизились.
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