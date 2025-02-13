Курский суд заочно арестовал британского журналиста

Незаконно проникшего на территорию Курской области гражданина Великобритании Каолана Робертсона заочно арестовал Ленинский райсуд Курска 12 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
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