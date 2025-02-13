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Курский суд заочно арестовал британского журналиста

Курский суд заочно арестовал британского журналиста

Незаконно проникшего на территорию Курской области гражданина Великобритании Каолана Робертсона заочно арестовал Ленинский райсуд Курска 12 февраля, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.

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