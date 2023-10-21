Алена Водонаева рассказала о драках с Викторией Боней

Ведущая Алена Водонаева рассказала о работе с моделью. Модели вновь стали звездами одного шоу. На днях Виктория Боня поделилась видео, как она весело болтает о мужчинах с другой стародавней звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой.