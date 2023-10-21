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Алена Водонаева рассказала о драках с Викторией Боней

Ведущая Алена Водонаева рассказала о работе с моделью. Модели вновь стали звездами одного шоу. На днях Виктория Боня поделилась видео, как она весело болтает о мужчинах с другой стародавней звездой «Дома-2» Аленой Водонаевой.

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