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🇺🇦Укронацисты под постоянным плотным огнем российской артиллерии!🔥 #ВСУ #ВСРФ #Артобстрел #Прилеты.

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