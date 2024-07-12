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Закон и Порядок

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Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Нам в месяц приходит примерно 50 тысяч комментариев.

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Комментарии
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Империалист циничный
Когда большевики захватили власть, то началась гражданская война с миллионами жертв. Когда выгнали коммунистов, не восстал никто. Всем было похер. Кроме ГКЧП, которых тоже обвинили. А теперь завопили, что в СССР было лучше ? Кто ? Трусы ?
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8 час.
Александр Рожков
Когда вы, ельцинисты, захватили власть, распалась Великая Советская Империя - СССР и начались &quot;святые&quot; 90 -е. В результате этого бывшие советские республики потеряли больше, чем в ВОВ, не говоря о гражданской войне. В том числе Россия потеряла и теряет до сих пор миллионы граждан…. Ни кто не восстал потому, что все знали, что в КПСС почти не было коммунистов, а в комсомоле комсомольцев, а были приспособленцы, карьеристы и антисоветчики – враги, такие как вы.
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7 час.
Нина Попова
Вы подобные статьи пишите на таджикском, узбекском, азербайджанском. Русских агитировать не надо. Особенно после стольких убийств изнасилований русских людей и детей.
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4 час.

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