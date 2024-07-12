Непобежденные и не переубежденные дети Советского Союза

Когда большевики захватили власть, то началась гражданская война с миллионами жертв. Когда выгнали коммунистов, не восстал никто. Всем было похер. Кроме ГКЧП, которых тоже обвинили. А теперь завопили, что в СССР было лучше ? Кто ? Трусы ?

Александр Рожков

Когда вы, ельцинисты, захватили власть, распалась Великая Советская Империя - СССР и начались "святые" 90 -е. В результате этого бывшие советские республики потеряли больше, чем в ВОВ, не говоря о гражданской войне. В том числе Россия потеряла и теряет до сих пор миллионы граждан…. Ни кто не восстал потому, что все знали, что в КПСС почти не было коммунистов, а в комсомоле комсомольцев, а были приспособленцы, карьеристы и антисоветчики – враги, такие как вы.