Сейчас! «Мы на пороге сделки»: Лавров заявил о ключевом этапе переговоров

В интервью телеканалу CBS News министр иностранных дел России Сергей Лавров озвучил ряд важных тезисов по теме украинского конфликта: 🔹 Россия готова к переговорам, однако остаются нюансы, которые требуют доработки.
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