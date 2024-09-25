В Германии сотрудники Volkswagen могут выйти на забастовки

В случае неудачных переговоров с концерном Volkswagen десятки тысяч его сотрудников могут выйти на забастовки, 25 сентября заявил глава отделения крупнейшего немецкого профсоюза IG Metall в Нижней Саксонии Торстен Грёгер изданию Bild.