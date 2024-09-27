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Лидер партии АдГ Крупалла потребовал восстановить "Северные потоки"

Лидер партии АдГ Крупалла потребовал восстановить "Северные потоки"

По его словам, диверсию организовали противники энергетического суверенитета Германии.В Германии высказали ещё одно предположение о том, кто ответственен за подрыв "Северных потоков".

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