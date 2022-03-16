Дэйна Уайт: «Конор, возможно, вернется в октагон в начале осени»

Президент UFC Дэйна Уайт назвал сроки возвращения экс-чемпиона двух дивизионов Конора Макгрегора. «Мы рассчитываем на раннюю осень, если все пойдет правильно.

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