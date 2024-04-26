В Самаре предложили разместить фото героев ВОВ на речных судах

В рамках военно-патриотической акции, которая будет проходить с 1 по 12 мая в Самарской области, планируется размещение изображений участников Великой Отечественной войны на различных транспортных средствах.
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