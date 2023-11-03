СССР-Россия
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СССР-Россия

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Параллели

Параллели

Такие яркие параллели, такие очевидные.Есть нацистский Израиль, есть нацистская Украина. Есть маленькая Газа, есть маленький Донбасс.

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Комментарии
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ЕБ
Елена Бреслова
мудрый Китай уже рисует карты без Израиля, но почему-то пока не рисует их без Укры... почему?! и не пора ли России также троллить Укру?
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1 д.
Ксения Фотина
&quot;Украина&quot; была и есть ОКРАИНА России, чтобы не сочиняли местные графоманы и лже историки о выкопанных морях, месте рождения Христа и т.д. Напрочь покончив с нацизмом и вселенской придурью &quot;окраинников&quot;, ликвидировать понятие &quot;Украина&quot;. Н.Гоголь, Т.Шевченко, Леся Украинка были гражданами России. И большей частью проживали в Петербурге. Осудить по всем пунктам государственного права украинизацию, которую допустили руководители Советского государства в надежде, что имеют дело с разумными жителями этой окраины. И в первую очередь - заигрывание с бандеровщиной ( в стиле а ля Никита Хрущев), которой удалось сохраниться и устроить на этой части нашей территории то, что твориться сегодня. Удивительно, что Киев не догадался устроить аутодафе и над Тарасом Бульбой.
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13 час.

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