мудрый Китай уже рисует карты без Израиля, но почему-то пока не рисует их без Укры... почему?! и не пора ли России также троллить Укру?

Ксения Фотина

"Украина" была и есть ОКРАИНА России, чтобы не сочиняли местные графоманы и лже историки о выкопанных морях, месте рождения Христа и т.д. Напрочь покончив с нацизмом и вселенской придурью "окраинников", ликвидировать понятие "Украина". Н.Гоголь, Т.Шевченко, Леся Украинка были гражданами России. И большей частью проживали в Петербурге. Осудить по всем пунктам государственного права украинизацию, которую допустили руководители Советского государства в надежде, что имеют дело с разумными жителями этой окраины. И в первую очередь - заигрывание с бандеровщиной ( в стиле а ля Никита Хрущев), которой удалось сохраниться и устроить на этой части нашей территории то, что твориться сегодня. Удивительно, что Киев не догадался устроить аутодафе и над Тарасом Бульбой.