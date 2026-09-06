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Два «котла» под Харьковом: что известно о заблокированных группировках ВСУ
Под Волчанском в Харьковской области в окружение попала группировка ВСУ численностью до двух тысяч человек, сообщили в российских силовых структурах. Российским войскам удалось «замкнуть кольцо», взяв под контроль населенные пункты Васильевка, Благодатное, Должанка и Слизнево.
О том, что даст ликвидация «котла», мы поговорили с военным экспертом, капитаном первого ранга запаса Василием Дандыкиным.
Как сообщается, в «Волчанском котле» находятся украинские мотострелки из 159-й и 22-й бригад, подразделения украинских пограничников из 1-го и 15-го погранотрядов — общей численностью до двух тысяч человек.
— Думаю, что уже меньше, судя по вчерашним событиям, третьего сентября, когда были освобождены Васильевка, Благодатное, Должанка из того же котла, где у ВСУ много погибших, — говорит Василий Дандыкин. — Думаю, что сегодня и завтра мы узнаем еще много интересного.
Как подчеркивает эксперт, ситуация у ВСУ крайне сложная, они могут попытаться прорваться и деблокировать.
— Но надо заметить, что там есть еще один более крупный «котел» на восточном берегу Краснооскольского водохранилища в районе населенного пункта Пески-Радьковские, внутри которого находится крупная группировка ВСУ. Как сказал президент Владимир Путин (на пресс-конференции по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии), там в окружении находится 13 батальонов ВСУ общей численностью 4,5 – 4,8 тысяч человек.
По словам эксперта, ликвидация этого «котла» является важной задачей.
— Это даст возможность отодвинуть линию боевого соприкосновения на данном направлении от приграничных районов Белгородской области как минимум на 20 километров. И позволит избежать хотя бы залпового огня «чешских вампиров» (чешских реактивных систем залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire), которые ВСУ применяют для обстрелов приграничных районов Белгородской области, а также ударов вражеской артиллерии.
Как говорит капитан первого ранга, 6-я армия Паулюса под Сталинградом в 1942 году не смогла вырваться из «котла», и ВСУ сейчас вряд ли смогут прорвать блокаду.
— Чтобы деблокировать, прорвать кольцо извне, нужно перебрасывать серьезные силы с какого-то другого направления. А у ВСУ свободных резервов просто нет, значительные силы они бросили под Красный Лиман и Доброполье. В Киеве понимают, что потеря Доброполья станет для них стратегической катастрофой и может привести к обрушению всего фронта обороны на Донбассе.
Эксперт напоминает, что из Славянска и Краматорска уже давно вывозят оборудование с заводов и принудительно эвакуируют детей. Это говорит о том, что Киев готовится к возможной потере всей агломерации.
— Президент Владимир Путин (на встрече с журналистами по итогам саммита ШОС в Бишкеке) сказал, что наши подразделения выходят к восточным окраинам Славянска, Краматорска и южным окраинам Дружковки, до этих населенных пунктов на разных участках фронта остается от полутора до четырех километров.
Говоря о Харьковском направлении, капитан первого ранга подчеркивает, что знаковым событием стало освобождение Казачьей Лопани подразделениями группировки войск «Север».
— Это не просто крупный населенный пункт — это был важный логистический центр и узел коммуникаций ВСУ. Бои там были страшные. Украинские боевики цеплялись там зубами за каждую позицию, стремясь удержать город. Теперь на том направлении образовалось два котла, которые, я надеюсь, будут скоро зачищены. Фронт может рухнуть. Наши военные сейчас бьют по всей цепочке поставок, от которой напрямую зависит боеспособность украинской армии. Освобождение территорий поможет расширить зону безопасности, отодвинуть линию фронта от границы России.
Эксперт напоминает, что на подконтрольной России части Харьковской области работает военно-гражданская администрация (ВГА).
— Надо помнить, что в случае дестабилизации ситуации там может и референдум (о вхождении области в состав России) пройти. Сентябрь обещает быть жарким, и знаковые события происходят уже сейчас…