В Wayfinder появился новый уровень сложности и стартовал праздничный ивент План...

В Wayfinder появился новый уровень сложности и стартовал праздничный ивентПланируете провести свободное время на каникулах, путешествуя по мирам Wayfinder? Вы можете найти еще несколько сюрпризов с тех пор, как играли в последний раз, поскольку студия Airship Syndicate выпустила обновление, улучшающее качество жизни и добавляющее новый режим сложности.