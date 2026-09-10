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Оливер Бермэн: «Не думаю, что новый двигатель «Феррари» кардинально меняет ситуацию»

Пилот « Хааса » оценил обновленную силовую установку « Феррари », которую доработали в Маранелло после второй проверки ADUO.

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