Поток пленных бойцов ВСУ из Харьковской области продолжается

Украинские военные взятые в плен ВС РФ в Харьковской области. Фото канала «Старше Эдды» Группировка российской армии «Север» продолжает захватывать новых пленных бойцов ВСУ в ходе начавшегося наступления в Харьковской области.
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