Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии