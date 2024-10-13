Последствия циклона в Крыму - информация МЧС

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Сотрудники МЧС в преддверии сильных ливней несли вахту в усиленном режиме, аэромобильные группировки были выдвинуты в районы Крыма, где наиболее вероятны подтопления.