В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

ИИ Иван Иваныч М-да, ни нашего, ни своего народа Байден с сотоварищи не жалеют. Патологическая жестокость, причем- в отношении мирного населения. Это кем надо быть, чтобы так провоцировать ядерную войну?! Неужели Байден на склоне лет решил уйти вместе со всеми, так сказать - после нас хоть трава не расти? Пока такие дебилы у власти- мир висит на волоске, балансирует на грани ядерного апокалипсиса, и всё живое- реально в опасности. Американцы- проснитесь, вами правят сумасшедшие садисты!

Vladimir Lioubimcev От этих безумных потомков проституток, зачатых по-пьяни или после наркоты - ЧЕГО ИНОГО ОЖИДАТЬ?!! Один раз уже им сошло с рук применение ядерного оружия, люди до сих пор страдают от последствий облучения, и еще хотят повторить? И ЗАТО ОНИ "ДЕМОКРАТИЯ"!!... Эти потомки проституток и убийц все испошлили, все изгадили!!