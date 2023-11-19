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В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

В США окончательно выбились из рассудка и пригрозили нанести ядерный удар по российским городам

Услышав эту новость, мы не поверили, и начали искать первоисточники, ибо мало ли кто мог что-либо написать.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
М-да, ни нашего, ни своего народа Байден с сотоварищи не жалеют. Патологическая жестокость, причем- в отношении мирного населения. Это кем надо быть, чтобы так провоцировать ядерную войну?! Неужели Байден на склоне лет решил уйти вместе со всеми, так сказать - после нас хоть трава не расти? Пока такие дебилы у власти- мир висит на волоске, балансирует на грани ядерного апокалипсиса, и всё живое- реально в опасности. Американцы- проснитесь, вами правят сумасшедшие садисты!
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5 час.
Vladimir Lioubimcev
От этих  безумных потомков проституток, зачатых по-пьяни или после наркоты - ЧЕГО  ИНОГО ОЖИДАТЬ?!! Один раз уже им сошло с рук применение ядерного оружия, люди до сих пор страдают от  последствий облучения, и  еще хотят повторить? И ЗАТО ОНИ &quot;ДЕМОКРАТИЯ&quot;!!... Эти потомки проституток и убийц все испошлили, все изгадили!!
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2 час.
Vladimir Lioubimcev
Я думаю, что Бидон такой же наркоман, как и его сын-наркоман и проститутский хрен Хантер! Они напару грязных проституток пользуют.
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2 час.

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