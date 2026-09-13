Игрок "Локомотива" Сильянов заявил о положительных моментах в игре с "Зенитом"

Защитник московского «Локомотива» Александр Сильянов назвал обидным поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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