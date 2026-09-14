Медсестра хосписа назвала три частых мифа о смерти

Сотрудница объяснила, почему реальный уход из жизни не похож на кино.Медсестра паллиативной помощи Пенни Смит развеяла популярные мифы об уходе из жизни, которые часто навязывает кинематограф.
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