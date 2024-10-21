Врач Тананакина сообщила, что ключевым аспектом в решении проблемы ожирения является снижение калорийности рациона

Врач-эндокринолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Наталия Тананакина в разговоре с изданием РИАМО сообщила, что лечение ожирения требует комплексного подхода в виде изменения образа жизни, медицинского вмешательства и использования препаратов для снижения веса.