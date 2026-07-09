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8 млн рублей, Лепс и только свои: появились новые подробности тайной свадьбы Шамана и Екатерины Мизулиной

8 млн рублей, Лепс и только свои: появились новые подробности тайной свадьбы Шамана и Екатерины Мизулиной

Стали известны новые подробности свадьбы 41-летней Екатерины Мизулиной и Шамана (настоящее имя — Ярослав Дронов).

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