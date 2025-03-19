Как Вера Алдонина исполнила мечту мамы Юлии Началовой

16 марта исполнится шесть лет со дня ухода из жизни яркой и талантливой певицы Юлии Началовой. Накануне этой трагической годовщины её дочь, 18-летняя Вера Алдонина, поделилась одной из мечт своей покойной мамы.
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