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Как Вера Алдонина исполнила мечту мамы Юлии Началовой

Как Вера Алдонина исполнила мечту мамы Юлии Началовой

16 марта исполнится шесть лет со дня ухода из жизни яркой и талантливой певицы Юлии Началовой. Накануне этой трагической годовщины её дочь, 18-летняя Вера Алдонина, поделилась одной из мечт своей покойной мамы.

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Grandad
Девушка красива своей естественной красотой. Это чудо в наше время.
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