Экономист: ЕС в ходе переговоров с США попытается «увильнуть»

Суть разговора президента США Дональда Трампа и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен заключалась в том, что последует начало переговоров по торговле, в ходе которых Европейский союз попытается «увильнуть».
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