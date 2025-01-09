Польша разрешила Нетаньяху посетить 80-ю годовщину освобождения концлагеря в Освенциме вопреки ордеру МУС

Польские власти разрешили главе правительства Израиля Биньямину Нетаньяху, против которого Международным уголовным судом выдвинуты обвинения, посетить мероприятия, посвященные 80-ю годовщине освобождения концлагеря в Освенциме, сообщил журналистам премьер-министр страны Дональд Туск в четверг, 9 января.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии