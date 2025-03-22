Что рисовали леонардески - ученики и последователи Леонардо да Винчи

Что делать, если произведений гениального мастера – будь то романы, оперы или картины – слишком мало? Как быть поклонникам его творчества, если они хотят продлить эту магию соприкосновения с прекрасным? Обычный выход – найти «похожее», а если это невозможно, пойти по пути «чтения фанфиков», то есть обратиться к произведениям последователей и подражателей.