Запад пожирает Молдавию

TASS/EPA/DUMITRU DORU Четыре года назад Майя Григорьевна Санду стала президентом Молдавии благодаря тому, что занявший третье место в первом туре выборов Ренато Георгиевич Усатый призвал своих сторонников голосовать против действовавшего президента Игоря Николаевича Додона – похоже, за то, что тот дал ему далеко не всё, на что Усатый надеялся, поддержав Додона во втором туре выборов шестнадцатого года.
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