РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 181 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Зуева
    Почему этот козлина до сих пор в России? Нон-грата навечно!!!!МВД проводит пров...
  • Eduard
    Плевать! Они Украине оружие и деньги передвали!"Сущий ад": что и...
  • Владимир Соловьев
    США, ХОТЯ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЛЕНОМ МУС, НО ЭТО ИХ КОНТОРКА.Международный уго...

Запад пожирает Молдавию

Запад пожирает Молдавию

TASS/EPA/DUMITRU DORU Четыре года назад Майя Григорьевна Санду стала президентом Молдавии благодаря тому, что занявший третье место в первом туре выборов Ренато Георгиевич Усатый призвал своих сторонников голосовать против действовавшего президента Игоря Николаевича Додона – похоже, за то, что тот дал ему далеко не всё, на что Усатый надеялся, поддержав Додона во втором туре выборов шестнадцатого года.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх