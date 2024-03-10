Следователи организовали проверку из-за оставленных в запертой квартире детей

Следственный комитет проверит мать, оставившую двух детей одних в запертой квартире. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался инцидентом в Новосибирске – мать оставила одних в закрытой квартире 3 и 5-летних детей.
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