Меркель озвучила Зеленскому ультиматум по Донбассу

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Иллюстрация sharij.net В ходе своего визита в Киев 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу.
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