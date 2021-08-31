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Меркель озвучила Зеленскому ультиматум по Донбассу

Меркель озвучила Зеленскому ультиматум по Донбассу

Владимир Зеленский и Ангела Меркель. Иллюстрация sharij.net В ходе своего визита в Киев 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу.

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