Медведев предупреждает о космической войне из-за просьбы Украины

Медведев: уничтожение «Рассвета» по просьбе Киева приведет к космической войне Спутники Starlink «посыпятся», если произойдет попытка уничтожить российскую группировку «Рассвет», предупредил МедведевДмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС) «Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» может означать лишь ее уничтожение, что приведет к полноценной космической войне, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.