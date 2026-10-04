Медведев предупреждает о космической войне из-за просьбы Украины

Медведев: уничтожение «Рассвета» по просьбе Киева приведет к космической войне Спутники Starlink «посыпятся», если произойдет попытка уничтожить российскую группировку «Рассвет», предупредил МедведевДмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС) «Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» может означать лишь ее уничтожение, что приведет к полноценной космической войне, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
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