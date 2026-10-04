Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 408 подписчиков

Медведев предупреждает о космической войне из-за просьбы Украины

Медведев предупреждает о космической войне из-за просьбы Украины

Медведев: уничтожение «Рассвета» по просьбе Киева приведет к космической войне Спутники Starlink «посыпятся», если произойдет попытка уничтожить российскую группировку «Рассвет», предупредил МедведевДмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС) «Блокировка» российской спутниковой группировки «Рассвет» может означать лишь ее уничтожение, что приведет к полноценной космической войне, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым